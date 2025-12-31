နန်နင်းမြို့၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်သည် ကွမ်ရှီးကျွမ့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နိုင်ငံခြားရေးရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Wei Ran အား သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းနှင့် 2026 Guangxi New Silk Road New Year’s Eve E-Commerce Festival သို့ တက်ရောက်

(၂၂-၁၂-၂၀၂၅၊ နန်နင်း)
မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ နန်နင်းမြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဒေါ်ခိုင်ဆုလင်းသည် ကွမ်ရှီးကျွမ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နိုင်ငံခြားရေးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Wei Ran အား ၁၈-၁၂-၂၀၂၅ ရက်နေ့၊ (၁၀၀၀)နာရီတွင် ကွမ်ရှီးဒေသနိုင်ငံခြားရေးရုံးသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ ခဲ့ပါသည်။ ထိုသိုတွေ့ဆုံစဉ် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့ဖြစ်စဉ်အပေါ် မဟုတ်မမှန်သတင်းများ ဖြန့်ဝေနေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်စဉ်အမှန်အပါအဝင် မြန်မာအစိုးရ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်နှင့်အညီ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ရေး စသည့် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး ကြိုးပမ်းနေမှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Wei Ran က မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မိမိ၏နိုင်ငံအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းနေခြင်းကို တရုတ်နိုင်ငံက ထောက်ခံပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌လည်း ဥပဒေများနှင့်အညီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် အဖြေရှာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်မည်ဟုလည်း ယုံကြည်ပါကြောင်းဖြင့် ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် နှစ်ဖက်သည် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ ပညာသင်ဆုများ တိုးမြှင့်ပေးရေး၊ နန်နင်း-ရန်ကုန်တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်း ပြန်လည်ပြေးဆွဲရေး၊ ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောစသည့်ကဏ္ဍတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင်နိုင် ရေးတို့ကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၁၉-၁၂-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်သည် နန်နင်းမြို့၌ ကျင်းပသော 2026 Guangxi New Silk Road New Year Eve E-commerce Festival သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ကွမ်ရှီးဒေသ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကော်မတီအတွင်းရေးမှူး Mr. Chen Gang၊ တရုတ်ဆိုင်ရာစင်ကာပူသံအမတ်ကြီး Mr. Tan Hai Chuan နှင့် ကွမ်ရှီးဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mr. Wei Tao တို့က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြပြီး ပေကျင်းမြို့၊ နန်နင်းမြို့နှင့် ကွမ်ကျိုးမြို့အခြေစိုက် အာဆီယံနိုင်ငံ (၁၁) နိုင်ငံမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ ကောင်စစ် ဝန်ချုပ်များနှင့် သံတမန်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော် စုစုပေါင်း (၁၅၀)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Mr. Chen Gang က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ကွမ်ရှီးဒေသသည် အာဆီယံ နိုင်ငံများနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အစဉ်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲကို နှစ်စဉ် ကျင်းပခြင်း၊ ကွမ်တုန်း-ဟောင်ကောင်-မကာအို မဟာပင်လယ်အော်ဒေသနှင့် ထိစပ်နေခြင်း၊ ကုန်းမြေ-ရေကြောင်းနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး စင်္ကြံသစ်၏ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ဖင်လုတူးမြောင်း တည်ဆောက်ခြင်းစသည့် ကွမ်ရှီးဒေသ၏ ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး အားသာချက်များကို ထိရောက်စွာ အသုံးချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ e-commerce ကဏ္ဍတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများကို တိုးချဲ့ ရန်၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ တရုတ်ဈေးကွက်သို့ E-commerce ပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ဝင်ရောက်နိုင်စေရန်နှင့် တရုတ်-အာဆီယံ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဧရိယာ ဗားရှင်း (၃.၀) အရ ကွမ်ရှီးဒေသနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်ရန် အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဧည့်သည်တော်များသည် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ပြခန်းများသို့ လှည့်လည် ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြ ကြောင်းသိရှိရပါသည်။