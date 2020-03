ဓာတုလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့ (၉၃) ကြိမ်မြောက် အမှုဆောင်ကောင်စီ အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/ သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးလင်းဟန် တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်း

(၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်၊ သည်ဟိတ်မြို့)

ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့ (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) ဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/ သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးလင်းဟန် သည် ၁၁-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ သည်ဟိတ်မြို့ရှိ ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့ဌာနချုပ်၌ ကျင်းပသည့် ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့ (၉၃) ကြိမ်မြောက် ဓာတုလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင်ကောင်စီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ‘မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းယန္တရားများတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ အစဉ်တစိုက် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်သို့ ၈-၇-၂၀၁၅ ရက်မှစ၍ အတည်ပြုပါဝင်ခဲ့ပြီး ဓာတုလက်နက် ပိတ်ပင်တားဆီးရေးစာချုပ် အပြည့်အဝ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တစ်ဆင့်ချင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်းနှင့် ဆက်လက်၍လည်း စာချုပ်ပါ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် စာချုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်တွင်း၌ အသိအမြင် ဗဟုသုတ ကျယ်ပြန့်စေရေး၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝရေးတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် OPCW နှင့် နည်းစနစ်ပိုင်း ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း’ အဓိကထား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။