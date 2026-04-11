ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးဦးဇော်ဇော်စိုးမှ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်နေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

(၁၀-၄-၂၀၂၆ ရက်၊ ဗန်ကောက်)
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၉ ရက်၊ ၁၇:၃၀ နာရီအချိန်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့၊ ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်၊ Ronnaphagard Hall ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်နေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အထက်ပါအခမ်းအနားသို့ ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Anutin Charnvirakul ၊ ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lt. Gen. Adul Boonthumjaroen ၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် General Ukris Boontanondha ၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ် General Pana Claewplodtook ၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ရေတပ်ဦးစီးချုပ် Admiral Pairote Fuangchan ၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်လေတပ်ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Sakesan Kantha နှင့် ထိုင်းဘုရင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် Pol. Gen. Kittirat Panphet တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zhang Jianwei နှင့် ရုရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Evgeny Tomikhin တို့သည်လည်း မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ အထူးဧည့်သည်တော်များအဖြစ် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။