ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးဦးဇော်ဇော်စိုးမှ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ အကြံပေးဖြစ်သူ H.E. Mr. Kallayana Vipattipumiprates နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

(၉-၃-၂၀၂၆ ရက်၊ ဗန်ကောက်)
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးသည် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ အကြံပေးဖြစ်သူ H.E. Mr. Kallayana Vipattipumiprates နှင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက်၊ ၁၅:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာသံအမတ်ကြီးက H.E. Mr. Kallayana Vipattipumiprates အား ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ အကြံပေးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ကြောင်းနှင့် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် H.E. Mr. Kallayana Vipattipumiprates နှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ပုံမှန်အနေအထားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရေး၊ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ချဲ့ထွင်နိုင်မည့် ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပေါ် နှစ်ဖက် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။