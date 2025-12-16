ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက မြန်မာခြင်းလုံးအသင်း (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) ရွှေတံဆိပ်ဆု ရရှိသည့်အတွက် ဆုချီးမြှင့်ငွေအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်

(၁၁-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ ဗန်ကောက်မြို့)
ကမ္ဘောဇဘဏ် နာယက ဦးအောင်ကိုဝင်းက (၃၃) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲ၊ ရိုးရာခြင်းလုံး အမျိုးသားပြိုင်ပွဲ အသင်းလိုက်အုပ်စုပတ်လည်ပွဲစဉ် Linking (Event 3) ပြိုင်ပွဲ၌ ရွှေတံဆိပ်ဆု ရရှိခဲ့သော မြန်မာအမျိုးသားခြင်းလုံးအသင်းအတွက် ဆုချီးမြှင့်ငွေ ထိုင်းဘတ် ၃၀၀,၀၀၀/- (ထိုင်းဘတ် သုံးသိန်းတိတိ) နှင့် အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲ အသင်းလိုက်အုပ်စု ပတ်လည်ပွဲစဉ် Linking (Event 3) ပြိုင်ပွဲ၌ ရွှေတံဆိပ်ဆု ရရှိခဲ့သော မြန်မာအမျိုးသမီးခြင်းလုံး အသင်းအတွက် ဆုချီးမြှင့်ငွေ ထိုင်းဘတ် ၃၀၀,၀၀၀/- (ထိုင်းဘတ် သုံးသိန်းတိတိ) ၊ စုစုပေါင်း ထိုင်းဘတ် ၆၀၀,၀၀၀/- (ထိုင်းဘတ် ခြောက်သိန်းတိတိ) ကို ချီးမြှင့်ခဲ့ရာ အဆိုပါဆုချီးမြှင့်ငွေအား ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးမှ ၁၁-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ (၁၀:၃၀) နာရီအချိန် မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့၌ မြန်မာနိုင်ငံပိုက်ကျော်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စား မန်နေဂျာဖြစ်သူ ဦးထွဋ်ခိုင်နွယ် ထံသို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။