ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့လယ်ရှိ ယာဉ်အသွားအလာ အရှုပ်ထွေးဆုံး လမ်းဆုံ တစ်ခု ဖြစ်သည့် Asok-Din Daeng ကားလမ်းနှင့်ရထားလမ်းဆုံ၌ ၁၇-၅-၂၀၂၆ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ကုန်တင် ရထားနှင့် ဘတ်စ်ကားတိုက်မိမှု ဖြစ်စဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား မအေးအေးမြင့် အသက်(၃၆)နှစ် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါသည်။ မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုး သည် ၂၁-၅-၂၀၂၆ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂:၃၀ အချိန်တွင် ကွယ်လွန်သူ မအေးအေးမြင့်၏ အစ်မဖြစ်သူ ဒေါ်အုံးတင်အား မြန်မာသံရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ၌ မြန်မာသံရုံး အရာထမ်းများနှင့်အတူ လက်ခံ တွေ့ဆုံ၍ နှစ်သိမ့်အားပေးစကား ပြောကြားကာ၊ သံအမတ်ကြီး နှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ နာရေးကူငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ရသူအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များမှ ပေးအပ်မည့် လျှော်ကြေးငွေ ရရှိရေးကိစ္စ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လိုအပ်သည်များ ရှိပါက မြန်မာသံရုံး သို့ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ် အကူအညီ တောင်းခံနိုင်ပါကြောင်း ကျန်ရစ်သူ မိသားစုဝင်ထံသို့ နှစ်သိမ့် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးမှ ကုန်တင်ရထားနှင့် ဘတ်စ်ကားတိုက်မိမှု ဖြစ်စဉ်အတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် မအေးအေးမြင့်၏ အစ်မဖြစ်သူ ဒေါ်အုံးတင်အား တွေ့ဆုံ၍ နာရေးကူငွေနှင့် အားပေးနှစ်သိမ့်စကား ပြောကြား(၂၂-၅-၂၀၂၆၊ ဗန်ကောက်)
