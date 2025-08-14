ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ ဘုရင်မင်းမြတ်၏ မယ်တော်မိဖုရားကြီး မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် မင်္ဂလာဆုတောင်းပြုခြင်းနှင့် ဝါဆိုဖယောင်းတိုင်များလှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခြင်း (၁၂-၈-၂၀၂၅ ရက်)

(၁၂-၈-၂၀၂၅ ရက်၊ ဗန်ကောက်)
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးသည် ၁၂-၈-၂၀၂၅ (အင်္ဂါနေ့) နံနက် ၀၈၀၀ နာရီတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ဘိုထောင်းခရိုင်၊ ဝပ်ဗန်းဖိုင်တော်ဝင်မင်းကျောင်း၌ ကျင်းပသော ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘုရင်မင်းမြတ်၏ မယ်တော်မိဖုရားကြီးမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် မင်္ဂလာဆုတောင်းပြု ခြင်း အခမ်းအနားနှင့် ဝါဆိုဖယောင်းတိုင်များလှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ သန်လျင်မြို့ မင်းကျောင်း ပထမပြန် စာသင်တိုက်၊ ပဓာနနာယက ၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီး အဂ္ဂမဟာ ပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တစန္ဒိမာဘိဝံသကို အမှူးထား၍ ဝပ်ဗန်းဖိုင် တော်ဝင်မင်းကျောင်း နာယကဆရာတော်ကြီး ဖရာ ဆိုဖွန် နွန်ထဆာန်နှင့် သံဃာတော်များနှင့် မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းများလည်း ပါဝင်တက်ရောက်ကြည်ညိုခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် သံအမတ်ကြီးမှ ဝပ်ဗန်းဖိုင်တော်ဝင်မင်းကျောင်းမှ လှူဒါန်းသော ဝါဆို ဖယောင်းတိုင်များကို လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ သံအမတ်ကြီးမှ ဘုရင်မင်းမြတ်၏ မယ်တော်မိဖုရားကြီး ကျန်းမာ သက်ရှည်စွာရှိရန် မွေးနေ့ဆုတောင်းနှင့် မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်မှု အဓွန့်ရှည်ပြီး ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့စေရန် ဆန္ဒပြုပါကြောင်း၊ ဝါဆိုဖယောင်းတိုင်များကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ စေတီဘုရားများသို့ လှူဒါန်းနိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်သော နာယကဆရာတော်ကြီးနှင့်တကွ ကျောင်းတိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။