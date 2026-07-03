တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ “အာဆီယံ သံတမန်များ တရုတ်ဒေသန္တရနယ်မြေများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ် – ၂၀၂၆” အစီအစဉ်ဖြင့် ရှီးဇန်း (တိဘက်) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသို့သွားရောက်ခဲ့ခြင်း (၃၀-၆-၂၀၂၆ ရက်၊ ပေကျင်း)

တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဝင်းမြင့်သည် ပေကျင်းမြို့ရှိ အာဆီယံ – တရုတ်စင်တာ(ACC) မှ ဆောင်ရွက်သည့် “အာဆီယံ သံတမန်များ တရုတ်ဒေသန္တရနယ်မြေများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ် – ၂၀၂၆” အစီအစဉ်ဖြင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်မှ ၃၀ ရက်ထိ ရှီးဇန်း (တိဘက်) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ ညင်ချီ (Nyingchi) နှင့် လာဆာ (Lhasa) မြို့များသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း သံအမတ်ကြီးသည် ၂၆-၆-၂၀၂၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်း၌ ညင်ချီမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ Yintai National Wetland Park သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကာ ညပိုင်းတွင် ညင်ချီမြို့ မြူနီစပါယ်အစိုးရ၊ မြို့တော်ဝန် မစ္စတာ ယင်လီဖန်းမှ Botai Lizhi Hotel ၌ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ညစာစားပွဲအတွင်း ညင်ချီနှင့် အာဆီယံအကြား ပြည်သူအချင်းချင်းဖလှယ်မှု၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေး စသည့် ကဏ္ဍများ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၂၇-၆-၂၀၂၆ ရက် မနက်ပိုင်းတွင် ညင်ချီရေအေးငါးမွေးမြူရေးစခန်း၊ ဂါမာစိုက်ပျိုးရေးခြံနှင့် Basongtso ရေကန် တို့သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။
၂၈-၆-၂၀၂၆ ရက်တွင် သံအမတ်ကြီးသည် Galai Village (Peach Blossom Village) သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး နေ့လယ်ပိုင်းတွင် လာဆာမြို့သို့ရောက်ရှိကာ လာဆာမြို့ရှိ ရှန်ဂရီလာ ဟိုတယ်၌ အခြားသောသံအမတ်ကြီးများနှင့်အတူ ရှီးဇန်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဒုတိယ အကြီးအကဲ မစ္စတာကျောက်လုံပန် (H.E. Zhaolong Peng) နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း ရှီးဇန်းဒေသ၏ နောက်ခံအပိုင်းကြောင်းနှင့် အောင်မြင်မှုများ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ရှီးဇန်းအာဆီယံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြပြီး ရှီးဇန်း ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအစိုးရမှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၂၉-၆-၂၀၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် သံအမတ်ကြီးသည် အခြားအာဆီယံ သံအမတ်ကြီးများနှင့် အတူ လာဆာမြို့ရှိ Jokhang Temple နှင့် Barkhor Street တို့သို့ လည်းကောင်း၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် Sera Temple ၊ ကြွေထည်များ ထုတ်လုပ်သည့် Lianhuazhibao Culture Company နှင့် တိဘက်တိုင်းရင်းဆေးထုတ်လုပ်သည့် Ganlu Tibetan Medicine ကုမ္ပဏီတို့သို့ လည်းကောင်း၊ ၃၀-၆-၂၀၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် လာဆာမြို့ရှိ အထင်ကရ Potala Palace သို့လည်းကောင်း အသီးသီးသွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး၊ ခရီးစဉ်တွင် အာဆီယံသံရုံးများမှ ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း ၄၀ ဦးခန့် လိုက်ပါခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ “အာဆီယံ သံတမန်များ တရုတ်ဒေသန္တရနယ်မြေများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ် – ၂၀၂၆” အစီအစဉ်ဖြင့် ရှီးဇန်း (တိဘက်) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသို့သွားရောက်ခဲ့ခြင်း (၃၀-၆-၂၀၂၆ ရက်၊ ပေကျင်း)
တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဝင်းမြင့်သည် ပေကျင်းမြို့ရှိ အာဆီယံ – တရုတ်စင်တာ(ACC) မှ ဆောင်ရွက်သည့် “အာဆီယံ သံတမန်များ တရုတ်ဒေသန္တရနယ်မြေများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ် – ၂၀၂၆” အစီအစဉ်ဖြင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်မှ ၃၀ ရက်ထိ ရှီးဇန်း (တိဘက်) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ ညင်ချီ (Nyingchi) နှင့် လာဆာ (Lhasa) မြို့များသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။