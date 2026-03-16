တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးသည် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

(၁၃-၃-၂၀၂၆၊ ပေကျင်း)
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဝင်းမြင့်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး မစ္စတာစွန်းဝေတုံနှင့် ၁၁-၃-၂၀၂၆ ရက်နေ့၊ ညနေ ၀၅၀၀ နာရီအချိန်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ သွားရောက်၍ အလုပ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် မြန်မာသံအမတ်ကြီးက တရုတ်နိုင်ငံ၌ (၁၄) ကြိမ်မြောက် တရုတ်အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက် (NPC) နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကွန်ဖရင့် (CPPCC) ၏ စတုတ္ထအကြိမ် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတို့ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်း၊ (၁၅) ကြိမ်မြောက် (၅) နှစ်စီမံကိန်း ချမှတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းတို့အပေါ် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကို အစဉ်အမြဲ ထောက်ခံကြောင်းနှင့် နှစ်နိုင်ငံကြား ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး (၅) ရပ်ကို လိုက်နာကာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် အလေးနက်ထား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံကြား ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက် ဆက်ဆံရေးထူထောင် ထားရှိမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရေး အပြန်အလှန်ပြောကြားခဲ့ကြပြီး၊ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်စေနိုင်မည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ပြင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။