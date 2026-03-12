တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ China- SCO Digital Economy Cooperation Pilot Zone “Going Global” Cooperation and Exchange Conference အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်

(၁၀-၃-၂၀၂၆ ရက်၊ ပေကျင်း)
တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဝင်းမြင့်သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ တီရန်ကျင်းမြူနီစီပယ်ပါတီကော်မတီနှင့် တီရန်ကျင်းမြူနီစီပယ်အစိုးရတို့မှ စီစဉ်၍ တီရန်ကျင်းမြို့ရှိ Airport Economic Zone Investment Service Centre ၌ ကျင်းပခဲ့သော China- SCO Digital Economy Cooperation Pilot Zone “Going Global” Cooperation and Exchange Conference အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနား၌ တီရန်ကျင်းပင်းဟိုင်မြို့သစ်ပြည်သူ့အစိုးရ (People’s Government of Tianjin Binhai New Areas) ၊ တီရန်ကျင်းမြူနီစီပယ်အချက်အလက်ဌာန (Tianjin Municipal Data Bureau) ၊ တရုတ်နိုင်ငံအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင် (National Development and Reform Commission – NDRC) တို့မှ ဒုတိယအကြီးအကဲများ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားများပြောကြားခဲ့ကြပြီး၊ တီရန်ကျင်းဆိပ်ကမ်း လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၊ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ဘဏ်နှင့် အခြားသော နည်းပညာကုမ္ပဏီတို့မှ ပညာရှင်များအပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံရှိ SCO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၊ သံရုံးများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သံတမန်များ စုစုပေါင်း ၁၀၀ ဦးခန့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။