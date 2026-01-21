တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ Seminar on Upholding Multilateralism and Promoting Global Governance အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်

(၁၉-၁-၂၀၂၆ ရက်၊ ပေကျင်း)
တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဝင်းမြင့်သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်တွင် China National Association For International Studies ၊ Chinese Society of International Law နှင့် The Association of Diplomatic History of the People’s Republic of China တို့မှ ကြီးမှူး၍ တရုတ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ကျင်းပသည့် “Seminar on Upholding Multilateralism and Promoting Global Governance” သို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနား၌ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Mr. Sun Weidong မှ အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး၊ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် သံရုံးအသီးသီးမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တက္ကသိုလ်များမှ ပညာရှင်များအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၀၀ ဦးခန့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။