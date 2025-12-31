တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်မောင်ဆွေက မြန်မာ-တရုတ် ကျောက်မျက်ကုန်သည်များ၏ (၁၉) ကြိမ်မြောက် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်ရေး မိတ်ဆုံစားပွဲအခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်း

(၂၈-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ ရွှေလီ)
တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်မောင်ဆွေသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန် ပြည်နယ်၊ ရွှေလီမြို့တွင် ၂၃-၁၂-၂၀၂၅ ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာ-တရုတ် ကျောက်မျက်ကုန်သည် များ၏ (၁၉) ကြိမ်မြောက် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်ရေး မိတ်ဆုံစားပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာသံအမတ်ကြီးက မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့၏ သံတမန် ဆက်ဆံရေးသည် ယခုနှစ်တွင် ၇၅ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး သမိုင်းကြောင်းတွင် နယ်စပ်ဒေသနေ ပြည်သူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးမှာ နှစ်ပေါင်း ရာထောင်ချီပင် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးခိုင်မာအားကောင်းစေရန် နယ်စပ်ဒေသနေပြည်သူများ၏ အပြန်အလှန် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု၊ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှာ လွန်စွာအရေးကြီးပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား အေးအတူ ပူအမျှဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရာတွင် ပြည်သူများအကြား အပြန်အလှန်ကူညီ ဖေးမရင်း အေးအတူပူအမျှ နေထိုင်သွားကြရန် ဒေသခံပြည်သူများကို တိုက်တွန်းသွားလိုပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် သံအမတ်ကြီးက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည့်အခါ ညီရင်းအစ်ကိုစိတ်ဓာတ်၊ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် စိတ်ဓာတ်ဖြင့် တစ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများကို တစ်နိုင်ငံက လေးစားလိုက်နာကြပြီး၊ ဖေးဖေးမမဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားကြမည်ဆိုပါက ရေရှည်တွင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး အတွက် အကျိုးအမြတ်များစွာ ဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိအချိန်တွင် လူမှု စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်သို့ ဦးတည်သွားနေကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ ယခုအချိန်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ကာလ ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်ဖော်ဆောင်သွားကြရန် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စား မိမိအနေဖြင့် ဖိတ်ကြားလိုပါ ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ တဲဟုန်ပြည်နယ်နှင့် ရွှေလီမြို့မှ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် ရွှေလီမြို့ရှိ မြန်မာ-တရုတ် ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ စုစုပေါင်း (၂၅၀၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။