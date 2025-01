တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ The News Person of the Year (2024) ဆု ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက် (၃၁-၁၂-၂၀၂၄ ရက်)

(၃၁-၁၂-၂၀၂၄ ရက်၊ ပေကျင်း)

တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်မောင်ဆွေသည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်တွင် ပေကျင်းမြို့ရှိ China National Convention Center ၌ ကျင်းပခဲ့သော Home and Abroad News Press မှ ချီးမြှင့်သည့် News Person of the Year (2024) ဆု ချီးမြှင့်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Home and Abroad News Press သည် နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများအကြား ချစ်ကြည် ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးများကို တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြား သံအမတ်ကြီးများအား “The News Person of the Year” ဆုများ ချီးမြှင့်ပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားကို လွန်ခဲ့သော (၁၅) နှစ်ကတည်းက နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအား The News Person of the Year (၂၀၂၄) ဆု ကို ပေးအပ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ရခြင်းမှာ သံအမတ်ကြီးအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိတာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ်မှစ၍ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ သံအမတ်ကြီးသည် ဟဲနန်၊ ဟဲဘေ၊ ယူနန်၊ ကျန်းရှီး၊ ကွမ်ရှီး၊ ရှန်းတုံး၊ ကျီလင်းနှင့် အခြားပြည်နယ်များသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးများကို ထူထောင်ခဲ့ကာ သိသာထင်ရှားသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း၊ သံအမတ်ကြီး ၏ ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့် တရုတ်-မြန်မာစီးပွားရေးစင်္ကြံတည်ဆောက်မှုအတွက် ယူနန်-မြန်မာ စီမံကိန်းများကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် သံအမတ်ကြီးမှ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်တွင် မီဒီယာမဏ္ဍိုင်သည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါကြောင်း၊ ယခုခေတ်တွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၌ သတင်းအမှားများ၊ ကောလာဟလများ လျင်မြန်စွာ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပြီး ယင်းမှာ နိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေသည့်အတွက် ထိရောက်စွာ တားဆီးရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ သတင်းများကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြပေးနေသည့် မီဒီယာများကိုလည်း လိုအပ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာ-တရုတ်ဆက်ဆံရေးအား နှစ်နိုင်ငံကြား အပြန်အလှန်လေးစားခြင်း၊ သာတူညီမျှခြင်းနှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားကို အခြေခံ၍ ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက် ဆက်ဆံရေးအဖြစ်သို့ မြှင့်တင်ထားကြောင်း၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်သည် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး (၇၅) နှစ် ပြည့်မြောက်မည့်နှစ်ဖြစ်ရာ အဆိုပါအခွင့်အရေးကို ရယူ၍ အပြန်အလှန် အကျိုးစီးပွားများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်း နှစ်နိုင်ငံ အေးအတူပူအမျှအသိုက်အဝန်းကို ပိုမို တည်ဆောက်သွားလို ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများအကြား နားလည်မှုခိုင်မာပြီး ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုများ တိုးပွားရန်အတွက် မီဒီယာသည် ပိုမိုအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတွင် ရှိနေကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအအမတ်ကြီးနှင့်အတူ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ပီရူးနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး၊ ကာဇက်စတန်၊ ဘယ်လာရုစ်၊ သီရိလင်္ကာနှင့် နိုက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတို့မှ သံအမတ်ကြီး များလည်း အဆိုပါ The News Person of the Year (၂၀၂၄) ဆုကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။