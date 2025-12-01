တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ 2025 One Town One Product International Cooperation Forum ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား

(၁-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ ကျန်းကျိုး)
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟဲနန်ပြည်နယ်၊ ကျန်းကျိုးမြို့ရှိ ကျန်းကျိုးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း စင်တာ၌ ၂၆-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ နေ့လယ် ၀၂:၀၀ နာရီတွင် မြို့တစ်မြို့ ထုတ်ကုန်တစ်ခု နိုင်ငံတကာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ် (2025 One Town One Product International Cooperation Forum) သို့ တရုတ် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်မောင်ဆွေ တက်ရောက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဖိုရမ်ကို One Belt, One Road, One World. One Town One Product, One Dream ခေါင်းစဉ်အောက်မှ ကျေးလက်ဒေသပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုရန်၊ မြို့/ခရိုင်အဆင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ခိုင်မာအားကောင်းစေရန်နှင့် ပြည်တွင်းဈေးကွက်လည်ပတ်မှု တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာသံအမတ်ကြီးက မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ ယခုကျင်းပသည့်ဖိုရမ်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၌ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပြီး ပြည်သူအကျိုး အတွက် လုပ်ငန်းများအကြား ဖလှယ်မှုများ မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သည်သာမက စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော မဟာဗျူဟာ မြောက်မိတ်ဖက်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုဖိုရမ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်ပေးနိုင် သည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းသစ်များကို ရှာဖွေပေးနိုင်သကဲ့သို့ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ် ကြောင်း၊ “မြို့တစ်မြို့ ထုတ်ကုန်တစ်ခု” မဟာဗျူဟာသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေး နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် မြန်မာသံအမတ်ကြီးသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များအား စိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် e-commerce ပလပ်ဖောင်းများကဏ္ဍတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ နှစ်ဖက်လုံးအကျိုးရှိမည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဖိုရမ်သို့ တရုတ်အမျိုးသားကုန်သွယ်ရေးမြှင့်တင်မှုကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ SCO Demonstration Area ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဟောင်ကောင်ပြည်သူ့ပါတီသစ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဟောင်ကောင်ဥပဒေပြုကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံအမတ်ကြီး များနှင့် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အခြားဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဖိုရမ်နှင့်အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ပြပွဲကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ပြခန်းပေါင်း (၃၀၀) ဝန်းကျင်ခန့် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသော ဧည့်သည်တော်များသည် ပြခန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါသည်။
