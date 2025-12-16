တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ မြန်မာ-တရုတ်စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်း

(၁၂-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ ပေကျင်းမြို့)
တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်မောင်ဆွေသည် မြန်မာသံရုံး၊ ပေကျင်းမြို့၌ ၁၂-၁၂-၂၀၂၅ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာ-တရုတ်စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာသံအမတ်ကြီးက မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိ သည့် နိုင်ငံပေါင်း ၅၃ နိုင်ငံအနက် ဒုတိယမြောက်နေရာတွင် ရှိကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှု တန်ဖိုးမှာ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀၀ ကျော်ရှိ သည့်အတွက် ကုန်သွယ်မှုခိုင်မာအားကောင်းသည်ကို တွေ့မြင်ရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တန်ဖိုးမြင့် သစ်အခြေခံထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်တွင်း/ ပြည်ပဈေးကွက်များသို့ ဖြန့်ဖြူးတင်ပို့ နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အတွက် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ကို ယခုထက် ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရန် ဆန္ဒရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် မြန်မာသံအမတ်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့် နယ်ပယ်အများအပြားရှိ ပါကြောင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ၊ အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များနှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး လုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းများ စသည့်ကဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါကြောင်း၊ မန္တလေး ငလျင်ကြီးပြီးနောက် အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များစွာလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည့်အခါ ညီရင်းအကို စိတ်ဓာတ်၊ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်စိတ်ဓာတ်နှင့်အတူ တစ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို တစ်နိုင်ငံက လေးစားလိုက်နာကြပြီး ဖေးဖေးမမဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြမည် ဆိုပါက ရေရှည်၌ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးအမြတ်များစွာ ရရှိမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်စား မိမိအနေဖြင့် အဆွေတော်တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိအချိန်တွင် စီးပွားရေး-လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး အားယူနေသည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်သောအနာဂတ်ကို ဦးတည်သွား နေသည့်ကာလဖြစ်သည့်အတွက် ယခုကာလသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာသံရုံး၊ ပေကျင်းမြို့အနေဖြင့်လည်း အဆွေတော်တို့ကို အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးရန် အမြဲအသင့်ရှိနေပါ ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာသံရုံး၊ ပေကျင်းမြို့ရှိ စီးပွားရေးသံမှူးဒေါ်သင်းသင်းအောင်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဖိုရမ်သို့ တက်ရောက် လာသည့် တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက သိလိုသည်များကို မေးမြန်းလာသည့်အပေါ် ပြန်လည် ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖိုရမ်သို့ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထား သည့် ဧည့်သည်တော် (၁၂၀) ဝန်းကျင်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။