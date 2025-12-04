တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ The World Internet of Things Convention 2025. Industrial Internet Forum သို့  တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား

(၂၈-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ပေကျင်းမြို့)
တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်မောင်ဆွေသည် ပေကျင်းမြို့ရှိ Zhongguancun Exhibition Center Conference Hall ၌ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် Industrial Internet Forum of the World Internet of Things Convention 2025 သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဖိုရမ်ကို အာဆီယံသို့ စက်မှုဆိုင်ရာအင်တာနက်အသုံးပြုမှု ပိုမိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆေးဝါးကဏ္ဍတို့ အဆင့်မြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ၎င်း၏ အခန်းကဏ္ဍခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာသံအမတ်ကြီးက မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံများ၊ ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးက အရေးပါသောကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း၊ သမိုင်းတစ်လျှောက် နည်းပညာများ အဆင့်မြင့်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတိုင်းတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာပြီး ထုတ်ကုန်များကို မြှင့်တင်နိုင်ကာ လူမှုစီးပွားဘဝ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် သံအမတ်ကြီးက အဆင့်မြင့်နည်းပညာများအား နိုင်ငံတိုင်း အသုံးပြုခွင့်ရှိသင့်ကြောင်း၊ စက်မှုဆိုင်ရာ အင်တာနက်ဖြင့် အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာသော၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဈေးကွက်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန် သော အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှုရှိသည့် ကမ္ဘာကြီးကို မြှင့်တင်ဖော်ဆောင်ရန် နည်းပညာများကို အသုံးချရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် အကြံပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ နည်းပညာပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီ အရည်အချင်းရှိသော လုပ်သားအင်အားစုများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်အတွက် လူသားအရင်းအမြစ်များအပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပညာရေးစနစ်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ STEM ဘာသာရပ်များကို အားပေးထောက်ခံခြင်းနှင့် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လေ့လာနိုင်စွမ်းရှိအောင် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဖိုရမ်သို့ Mr. Li Zhengmao၊ Global Cloud-Network Broadband Industry Association ဥက္ကဋ္ဌ၊ Mr. Nie Yuchun၊ တရုတ်သတင်းအချက်အလက် စက်မှုဆိုင်ရာ အသင်းဥက္ကဋ္ဌ၊ Mr. Ou Xiaoli၊ တရုတ် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသုတေသနအဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် Mr. Xu Ningning၊ RCEP စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့အပါအဝင် စက်မှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဧည့်သည်တော် ၁၅၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာသံအမတ်ကြီးသည် Mr. Xu Ningning၊ RCEP စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်လည်း သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကြား နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
