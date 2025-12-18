ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးနေမျိုးဦးက ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Darm BOONTHAM ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ

(၁၆-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ ရီရတ်ဒ်)
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးနေမျိုးဦးသည် ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Darm BOONTHAM အား ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရီရတ်ဒ်မြို့ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံသံရုံးသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအကြား ရှိရင်းစွဲ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေး ပိုမိုခိုင်မာစေရေး ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး သံအမတ်ကြီး ဦးနေမျိုးဦးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများနှင့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးပြောကြား ခဲ့ပြီး ထိုင်းသံအမတ်ကြီးထံ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။