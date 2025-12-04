ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးနေမျိုးဦးက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ

(၁-၁၂-၂၀၂၅၊ ရီရတ်ဒ်)
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးနေမျိုးဦးသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Raymond R. Balatbat ကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် (၁၀:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ရီရတ်ဒ်မြို့ရှိ ဖိလစ်ပိုင်သံရုံးသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့အကြား ရှိရင်းစွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေး ပိုမိုခိုင်မာစေရေး ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ခဲ့ကြပြီး၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် အာဆီယံ-ရီရတ်ဒ် ကော်မတီ (ASEAN-Riyadh Committee – ARC) ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ရီရတ်ဒ်မြို့ရှိ အာဆီယံသံရုံးများအကြား ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ သံအမတ်ကြီး ဦးနေမျိုးဦးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများနှင့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်အတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးပြောကြားခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဖိလစ်ပိုင်သံရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ASEAN Family day တွင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာနှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အက တို့ဖြင့် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဖျော်ဖြေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီးထံ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
*********************