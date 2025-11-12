Embassy News

ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးနေမျိုးဦးမှ သံတမန်များအဖွဲ့နာယက ဂျီဘူတီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား သွားရောက်တွေ့ဆုံ(၁၀-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ရီရဒ်)

ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးနေမျိုးဦးသည် သံတမန်များအဖွဲ့ နာယက ဂျီဘူတီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dya Eddine Said Abdoul Rahim Bamakhrama အား ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ (၁၃:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရီရတ်ဒ်မြို့ရှိ ဂျီဘူတီသံရုံးသို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ အကြား ရှိရင်းစွဲ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေး ပိုမိုခိုင်မာစေရေး၊ သံတမန်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့် အချက်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။