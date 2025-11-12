ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးနေမျိုးဦးသည် သံတမန်များအဖွဲ့ နာယက ဂျီဘူတီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Dya Eddine Said Abdoul Rahim Bamakhrama အား ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ (၁၃:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရီရတ်ဒ်မြို့ရှိ ဂျီဘူတီသံရုံးသို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ အကြား ရှိရင်းစွဲ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေး ပိုမိုခိုင်မာစေရေး၊ သံတမန်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့် အချက်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးနေမျိုးဦးမှ သံတမန်များအဖွဲ့နာယက ဂျီဘူတီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား သွားရောက်တွေ့ဆုံ(၁၀-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ရီရဒ်)
