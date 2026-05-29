ဆားဘီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး/သံရုံးယာယီတာဝန်ခံက ဆားဘီးယားအမျိုးသား လွှတ်တော်၊ အာဆီယံနိုင်ငံများဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌအား သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း၊(၂၆-၅-၂၀၂၆၊ ဘဲလ်ဂရိတ်)

၁။ ဆားဘီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး/သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဦးသန်းထွေးသည် ဆားဘီးယားအမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အာဆီယံနိုင်ငံများဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Miroslav Petrasinovic အား ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် ဆားဘီးယားအမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
၂။ အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြားရှိ ရှိရင်းစွဲ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေး ပိုမို ခိုင်မာစေရေး၊ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသွားရေး၊ ထို့ပြင် လွှတ်တော် ၂ ရပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များအကြား တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နိုင်ရေး၊ ရွေးကောက်ခံ မြန်မာအစိုးရသစ်၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပါအဝင် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။