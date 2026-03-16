ဆားဘီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး/သံရုံးယာယီတာဝန်ခံက ဆားဘီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာန အကြီးအကဲအား သွားရောက်တွေ့ဆုံ

(၁၃-၃-၂၀၂၆၊ ဘဲလ်ဂရိတ်)
မြန်မာသံရုံး၊ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ရှိ သံအမတ်ကြီး/သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဦးသန်းထွေးသည် ၁၃-၃-၂၀၂၆ ရက်၊ (သောကြာနေ့)၊ ၁၁:၀၀ နာရီအချိန် ဆားဘီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ သွားရောက်၍ သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာန အကြီးအကဲ Mr. Branko Radovanovic နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံသံတမန်ဆက်ဆံရေး ပိုမိုမြှင့်တင်ရေး၊ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာ များတွင် အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ဘက်မလိုက်လှုပ်ရှားအဖွဲ့ မူဘောင်အောက်၌ နှစ်နိုင်ငံနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှု ၊ သမိုင်းကြောင်းအရ ခိုင်မာကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။