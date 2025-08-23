ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာမူ (မြန်မာ၊ ရိုမန်) အက္ခရာ နှစ်မျိုးဖြင့် ပြုစုထားသော ပိဋကတ်သုံးပုံပါဠိတော်စာအုပ်များအား ပေကျင်းမြို့ရှိ လင်ကွန်းစွယ်တော်ကျောင်းတိုက်သို့ လှူဒါန်း (၁၈-၈-၂၀၂၅ ရက်)

(၁၈-၈-၂၀၂၅ ရက်၊ ပေကျင်း)
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်မောင်ဆွေနှင့် ဇနီးဒေါ်မိမိမော် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းများသည် နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် အေးချမ်းသာယာရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစုက လှူဒါန်းသည့် မြန်မာ-ရိုမန် အက္ခရာ နှစ်မျိုးဖြင့် ပြုစုထားသော ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာမူ ပိဋကတ်သုံးပုံပါဠိတော် ကျမ်းစာအုပ်များအား ၁၈-၈-၂၀၂၅ ရက်၊ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ပေကျင်းမြို့ရှိ လင်ကွန်းစွယ်တော်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်၊ တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်ချန်းကျန့်ထံသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့် ဇနီး၊ သံရုံးဝန်ထမ်းများက ဆရာတော်ထံ သစ်သီးဆွမ်းလှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်အား ဖူးမြော်ကြည်ညိုခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။