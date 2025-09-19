ငလျင်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သော စေတီပုထိုး ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက စုပေါင်းလှူဒါန်း

၁၈-၉-၂၀၂၅၊ နေပြည်တော်
၂၈-၃-၂၀၂၅ ရက်တွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် မန္တလေးငလျင်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သော နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ကြီးစု ကျေးရွာ ဘုရားဝင်းအတွင်းရှိ နေပြည်တော်-ပုဂံဘုရားစုရှိ ဘုရားများအနက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက လှူဒါန်းထားသော စေတီအမှတ် -၂၂ (ပဗသရ-၃) အား ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး နှင့်ဦးစီးဌာနများ၊ မြန်မာသံရုံး၊ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတို့မှ ဝန်ထမ်းများနှင့်မိသားစုဝင်များမှ စုပေါင်းလှူဒါန်းသည့် ကျပ် ၁၅,၂၀၀,၀၀၀/- (ကျပ် တစ်ရာငါးဆယ့်နှစ်သိန်းတိတိ) ကို ၁၈-၉-၂၀၂၅ ရက်၊ မွန်းလွဲ(၁၅၀၀)နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်စီမံရေးရာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်နိုင်ဦးက သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်ဦးလွင်ထံသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ရှေးဟောင်းစေတီများ ပြန်လည်ပြုပြင်မည့် အလှူငွေများအား လက်ခံ၍ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ပေးအပ်လှူဒါန်းမှုအတွက် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။