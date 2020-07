ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဘာလင်-အာဆီယံကော်မတီ (BAC) အဖွဲ့ဝင် သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

(၉-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ ဘာလင်မြို့)

ဘာလင်-အာဆီယံကော်မတီ (BAC) အဖွဲ့ဝင် သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် (National Security and Foreign Policy Adviser to the German Chancellor) Dr. Jan Hecker တို့၏ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာ စားပွဲကို BAC အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Arif Havas Oegroseno ၏ နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း၌ ၈-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ နေ့လယ် ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ BAC အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Arif Havas Oegroseno က Dr. Hecker အား နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး၊ ၎င်းမှ ဂျာမန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒရှုထောင့်မှ အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်များအား ပြောကြားရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ Dr. Hecker က COVID-19 ရောဂါကြောင့် ဥရောပနိုင်ငံများတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍများ၌ အတိဒုက္ခရောက်ကြရကြောင်း၊ အချို့သော ဥရောပနိုင်ငံများအနေဖြင့် ကဏ္ဍနှစ်ရပ်စလုံးတွင် ခက်ခဲစွာ ရုန်းကန်နေကြရကြောင်း၊ အီးယူ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဂျာမနီနိုင်ငံအနေဖြင့် ဥရောပစည်းလုံးညီညွတ်ရေး (solidarity) ကို ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိကြောင်း၊ ဥရောပ ကောင်စီအနေဖြင့် လာမည့် သီတင်းပတ်ကုန်တွင် အီးယူခေါင်းဆောင်များ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တက်ရောက်မည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပပြီး၊ ဥရောပစီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မှုကို ညှိနှိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် အီးယူ၏ နောင်လာမည့် (၇)နှစ်အတွက် ဘတ်ဂျက်ကိုလည်း ညှိနှိုင်းပြဋ္ဌာန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှု မရလျှင် ဩဂုတ်လကုန်တွင် ထပ်မံတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ချေးငွေထပ်မံယူရန် အခြေအနေမပေးသော နိုင်ငံများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ (grants) အဖြစ် ပေးလိုကြောင်း၊ အနာဂတ်အတွက် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဟု ခံယူကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပရန်ရှိသည့် အီးယူ-တရုတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို COVID-19 ကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းထားပါကြောင်း၊ ဂျာမနီနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရုရှားနိုင်ငံတို့ကို အထီးကျန်ဖြစ်ရန် မလိုလားကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် ရာသီဥတုပူနွေးမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် နိုင်ငံအများ စုပေါင်းအဖြေရှာသည့်စနစ် (multilateralism) တွင် အပြုသဘော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် လစ်ဗျားအရေး၊ တူရကီနိုင်ငံ အရေးကိစ္စ၊ အာဖရိက၊ ရုရှားနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ အမေရိကန်တပ်များ ရုပ်သိမ်းမည့်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများက အာရှဒေသမှ ဂျာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဖြင့် လက်ရှိထောက်ပံ့မှုစနစ် (supply chains) မထိခိုက်စေရေးကိစ္စ၊ အာရှ-ပစိဖိတ်နိုင်ငံများအနေဖြင့် အမေရိကန်နှင့် တရုတ်တို့ တင်းမာမှုတွင် တစ်ဖက်ဖက်ကို မရွေးချယ်လိုသည့်ကိစ္စ၊ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်သည့်အခါ ဈေးသင့်တင့်မျှတစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရေးကိစ္စတို့ကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။