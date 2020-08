ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့တွင် ရုံးစိုက်သည့် အာဆီယံ-ဂျပန်ဗဟိုဌာနမှ အာဆီယံ၏ (၅၃) နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ် Symposium ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း

(၂၀-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ တိုကျို)

ဂျပန်နိုင်ငံ၊တိုကျိုမြို့တွင် ရုံးစိုက်သည့် အာဆီယံ-ဂျပန်ဗဟိုဌာန (ASEAN-Japan Centre) မှ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံကုန်သည်ကြီးများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းလျက် အာဆီယံ၏ (၅၃) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် Symposium ကို (၂၀-၈-၂၀၂၀) ရက် မွန်းလွဲ ၁၅၃၀ နာရီ (ဂျပန်စံတော်ချိန်) တွင် Zoom Webinar အဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

Symposium တွင် အာဆီယံ-တိုကျိုကော်မတီ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကားကိုလည်းကောင်း၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Dato Lim Jock Hoi မှ Keynote Speech ကိုလည်းကောင်း Virtual mode ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။

ယင်းနောက် Symposium ၏ Theme: “Beyond COVID-19: Moving into the New Normal” အပေါ် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Keo University၊ Faculty of Economics မှ ပါမောက္ခ Dr. KIMURA Fukunari ၊ Kokushikan University၊ Faculty of Political Science and Economics မှ ပါမောက္ခ Dr. SUKEGAWA Seiya နှင့် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ University of the Philippines၊ School of Economics မှ ပါမောက္ခ Dr. Maria Soccorro G. Bautista တို့မှ Panelists များအဖြစ် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ယင်းနောက် Symposium ကို အာဆီယံ-ဂျပန်ဗဟိုဌာန၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. FUJITA Masataka မှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားပြီး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။