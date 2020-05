ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် မိသားစုများလိုက်ပါလာသည့် Relief Flight ဂျပန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားခြင်း

(၂-၅-၂၀၂၀ ရက်၊ တိုကျို)

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါ (COVID-19) ကူးစက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး အစီအမံများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အချိန်မီ ပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိရာ သံဃာတော် ၂ ပါး၊ အစိုးရဝန်ထမ်း/ပညာတော်သင် ၁၄ ဦး၊ အလုပ်သင်သင်တန်းသား/သူများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် မှီခိုသူမိသားစုဝင်များ၊ စုစုပေါင်း ၁၉၅ ဦးသည် All Nippon Airways (ANA) ၏ Relief Flight ၊ ပျံသန်းအမှတ်၊ NH 813 ဖြင့် တိုကျိုမြို့၊ နာရီတာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ယနေ့နံနက် ၀၈၁၅ နာရီတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ချောမောစွာ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ Relief Flight ဖြင့် လိုက်ပါကြမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် မိသားစုများ လေဆိပ်တွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများ၊ All Nippon Airways လေကြောင်းလိုင်းမှ Narita Airport Services Co., Ltd. ၏ President and CEO Mr. ISHIDA Yohei နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ANA လေကြောင်းမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗျူရိုမှ တာဝန်ရှိသူများမှ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။