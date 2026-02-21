ချင်းမိုင် (ဇင်းမယ်) တက္ကသိုလ် မနုဿဗေဒမဟာဌာနကြီး၊ မြန်မာဘာသာဌာနမှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မြန်မာစကားပြောစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်တက်ရောက်၍ မှန်နန်းမဟာရာဇဝင်စာအုပ်များ လှူဒါန်း

(၁၃-၂-၂၀၂၆၊ ချင်းမိုင်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးမင်းကျော်လင်း သည် ချင်းမိုင် (ဇင်းမယ်) တက္ကသိုလ် မနုဿဗေဒမဟာဌာနကြီး၊ မြန်မာဘာသာ ဌာနက ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်တွင် ဇင်းမယ်တက္ကသိုလ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မြန်မာ စကားပြောစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်နှင့်အတူ ဇင်းမယ်တက္ကသိုလ်၊ မနုဿဗေဒမဟာဌာနကြီး ၏ ဒုတိယအကြီးအကဲ၊ ဇင်းမယ်တက္ကသိုလ် မြန်မာဘာသာဌာနမှ ဌာနမှူးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝါရင့် ပါမောက္ခ(ငြိမ်း) ဆရာ/ဆရာမကြီးများ၊ ဇင်းမယ်တက္ကသိုလ်၏ ဌာနအသီးသီးမှ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ပြိုင်ပွဲဝင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိဘဆွေမျိုးများ၊ မြန်မာဘာသာစကားနှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို စိတ်ပါဝင်စားကြသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသားများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသည် ဇင်းမယ်တက္ကသိုလ်၊ မြန်မာဘာသာဌာန၌ တက်ရောက်သင်ကြား နေသော ထိုင်းနိုင်ငံသား ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ မြန်မာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်နှင့် လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ရန်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြန်မာဘာသာစကား တတ်ကျွမ်းသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်း အစဉ်အလာများကို ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိကာ ယခုနှစ် အခမ်းအနားခေါင်းစဉ်မှာ Colors of Myanmar ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ် ခေါင်းစဉ်အား ဖော်ညွှန်းသည့် မြန်မာစကားပြောစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ၊ လက်ရေးလှပြိုင်ပွဲနှင့် မြန်မာသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတို့ကို ကျင်းပ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဇင်းမယ်တက္ကသိုလ်၊ မြန်မာစာဌာန၌ မြန်မာစာလေ့လာသင်ယူနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသား ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းများမှ မြန်မာဘာသာစကား ရေး/ပြော/ဖတ် စွမ်းရည်ကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာလျက် ရှိသည့် ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများ စုစုပေါင်း (၉၁) ဦးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဇင်းမယ် တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာစာဌာနကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကြို(၄)နှစ် သင်တန်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသား ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသူ (၁၀၀)ဦးခန့်မှာ ဇင်းမယ်တက္ကသိုလ်၌ မြန်မာဘာသာစကားကို တက်ရောက် သင်ကြားလျက် ရှိပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားနှင့်တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတ၊ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးနှင့် အေးချမ်းသာယာရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၏ လမ်းညွှန်မှု ဖြင့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သော မြန်မာ့သမိုင်း၏ အမြင့်ဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့် ‘မှန်နန်းမဟာရာဇဝင်တော်ကြီး' စာအုပ်တွဲအား ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်သည် ဇင်းမယ်တက္ကသိုလ်၊ မြန်မာ ဘာသာဌာနသို့ မြန်မာဘာသာစကား/ စာပေကို လေ့လာသင်ယူနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသား ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ‘မှန်နန်းမဟာ ရာဇဝင်တော် ကြီး' ကျမ်းကြီးသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၉၀ ကျော်၊ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်၏ ခြောက်ဆက်မြောက်ဖြစ်သော ဘကြီးတော်ဘုရား ထီးနန်းစိုးစံစဉ် မှန်နန်းတော်ဦး နန်းမစနုဆောင်တော်၌ ရဟန်းပညာရှိ၊ လူပညာရှိနှင့် ပုဏ္ဏားပညာရှိတို့ဖြင့် စနစ်တကျပြုစုခဲ့သော မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် စာပေအဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြသည့် အမျိုးသားရေးအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုလှူဒါန်းမှုသည် ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာနေကြသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသား ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် မြန်မာ့အတိတ်သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့များကို အသေးစိတ် လေ့လာနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပညာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများကို ပိုမိုခိုင်မာစေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။