ကော်လ်ကတ္တားမြို့အခြေစိုက် မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် MoU Signing Ceremony သို့ ပါဝင်တက်ရောက်

(၁၀-၄-၂၀၂၆ရက်၊ ကော်လ်ကတ္တားမြို့)
မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးအောင်အောင်မျိုးသိမ်းသည် ၁၀-၄-၂၀၂၆ ရက်တွင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်၊ ကော်လ်ကတ္တားမြို့ရှိ Tangra Industrial Estate-2 ၌ Indo-Myanmar Chamber of Commerce (IMCC) နှင့် Indian Chamber of International Business (ICIB) တို့မှ ကြီးမှူးစီစဉ် ကျင်းပသည့် အဆိုပါနှစ်ဖွဲ့အကြား နားလည်မှုစာချွှန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အခမ်းအနားသို့ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် ပါဝင်တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ကော်လ်ကတ္တားမြို့ရှိ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘဏ်၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့် အားကစားဆိုင်ရာကဏ္ဍအသီးသီးမှ စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ICIB နှင့် IMCC အဖွဲ့များမှ အဖွဲ့ဝင်/ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ IMCC အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံပြင်ပရှိ ICIB အဖွဲ့ဝင်များက Virtual ဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
နားလည်မှုစာချွှန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားသည့် ကော်လ်ကတ္တားမြို့အခြေစိုက် စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအား မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် လွယ်ကူမှုအခြေအနေ (Ease of Doing Business in Myanmar) ကို ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်တက်ရောက်သူများက “Explore Business Opportunities in Myanmar” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ၊ စားသောက်ကုန်၊ ကလေးအသင့်ဝတ်အဝတ်အစားများ၊ ချည်နှင့် အထည်အလိပ်များ၊ လက်မှုပစ္စည်းများနှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး စသည့်ကဏ္ဍအသီးသီးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသည်များအား အပြန်အလှန်မေးမြန်းဆွေးနွေး၍ စီးပွားရေး ချိတ်ဆက်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။