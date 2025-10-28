ကူဝိတ်ရှိ အာဆီယံကော်မတီနှင့် UN-Habitat ရုံးတို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုသို့ မြန်မာရုံးပါဝင်ဆင်နွှဲ

(၂၆-၁၀-၂၀၂၆၊ ကူဝိတ်)
အာဆီယံကော်မတီကူဝိတ် (ASEAN Committee in Kuwait -ACK) သည် ကူဝိတ်မြို့ UN-Habitat ရုံးနှင့်ပူးပေါင်း၍ ၂၀၂၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် Farwaniya အုပ် ချုပ်မှုနယ်မြေရှိ Khaitan ပြည်သူ့ပန်းခြံ၌ အမှိုက်ကင်းစင်ရေးနှင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး လှုပ်ရှား မှုတစ်ခုကို စုပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုသို့ အာဆီယံနိုင်ငံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံတမန်မိသားစုများနှင့်အတူ ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး၊ မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ကူဝိတ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့ စုပေါင်း ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါလှုပ်ရှားမှုတွင် Farwaniya အုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (Governor) Sheikh Athbi Nasser Al-Athbi Al-Sabah၊ ကူဝိတ်ရှိ UN-Habitat ရုံး အကြီးအကဲ Dr. Ameera Al-Hassan နှင့် ကူဝိတ်ရှိ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ပန်းခြံအတွင်း သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစို ပြေရေးအတွက် စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုပြုလုပ်ခဲ့သည့်လှုပ်ရှားမှုသည် ကူဝိတ် တွင်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၏ အရေးပါမှုကို မြှင့် တင်နိုင်ရေး အသိပညာပေးရန်ရည်ရွယ်၍ ACK က UN-Habitat ရုံး၏အကူအညီဖြင့်ဆောင် ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုသို့ ပါဝင်ခဲ့သူများကို မြန်မာသံရုံးအပါအဝင် အာဆီယံ သံရုံးများက မုန့်များ၊ သောက်ရေသန့်ဗူးများ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။