ကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ အာဆီယံကော်မတီ သံအမတ်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာသံအမတ်ကြီးတက်ရောက် (၁၃-၁၀-၂၀၂၅ ရက်)

၁၃-၁၀-၂၀၂၅
အာဆီယံကော်မတီကူဝိတ် (ASEAN Committee Kuwait-ACK) အလှည့်ကျဥက္ကဌ ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mrs. Lena Maryana ဦးဆောင်၍ အင်ဒိုနီးရှားသံရုံး၌ ၁၂-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ACK သံအမတ်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးချမ်းအေးသည် ကူဝိတ်အခြေစိုက်အာဆီယံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကူဝိတ်နိုင်ငံ၌ အာဆီယံ၏ လှုပ်ရှားမှုများ ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ ကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ UN Habitat ရုံးနှင့် ACK တို့ ပူးပေါင်း၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာနှင့် လူမှုအကျိုးပြုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှုလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။