ကူမင်းမြို့၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ နှစ် (၅၀) ပြည့် အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

(၁-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ ကူမင်းမြို့)
မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ကူမင်းမြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးသွင်ထက်လင်းသည် ကူမင်းမြို့၊ Empark Hotel ၌ ၁-၁၂-၂၀၂၅ ရက်တွင် ကူမင်းမြို့အခြေစိုက် လာအိုနိုင်ငံ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ နှစ် (၅၀) ပြည့် အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ CPPCC ယူနန်ပြည်နယ်၊ ကော်မတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E. He Lianghui ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့အစိုးရ၊ နိုင်ငံခြားရေးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Yang Shaocheng ၊ ကူမင်းမြို့အခြေစိုက် လာအိုနိုင်ငံ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် Mr. Pongdong PAXAPHACDY ၊ ယူနန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့အစိုးရမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကူမင်းမြို့ အခြေစိုက် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများမှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
*********