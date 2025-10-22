ကုလသမဂ္ဂခရီးသွားဖိုရမ် အထွေထွေညီလာခံအတွက် သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ပါဝင်တက်ရောက်

(၂၀-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ ရီရတ်ဒ်)
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွင် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကုလသမဂ္ဂခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (UN Tourism) ၏ (၂၆) ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံနှင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဆွေးနွေးပွဲ TOURISE Summit အတွက် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းပြုလုပ်သည့် သံရုံးအကြီးအကဲများအဆင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ရီရတ်ဒ်မြို့၊ Diplomatic Quarter ရှိ Marriott Hotel တွင် ၂၀-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၊ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး H.E. Ahmed Al Khateeb ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ရီရတ်ဒ်မြို့အခြေစိုက်သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများနှင့်အတူ မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဦးကျော်သူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။