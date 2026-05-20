ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးသည် ကနေဒါနိုင်ငံရှိ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စု သံအဖွဲ့နာယက ဖြစ်သူ ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မွန်ဂိုလီးယားသံအမတ်ကြီး H.E. Sarantogos Erdenetsogt ၏ ဖိတ်ကြားမှုအရ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)၊ (၁၂:၃၀) နာရီတွင် Rideau Club ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သော အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စု သံအဖွဲ့အလုပ်သဘောနေ့လယ်စာ စားပွဲအခမ်းအနားသို့ အာရှပစိဖိတ် ဒေသဆိုင်ရာ သံရုံး အကြီးအကဲများနှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သံတမန်ရေးရာအကြီးအကဲ Sébastien Carrière က အဓိကဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက် ခဲ့ပြီး ကနေဒါ အစိုးရနှင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသနိုင်ငံများအကြား သံတမန်ရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများ၊ ကနေဒါ-အာဆီယံ မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး တိုးတက်လာမှု၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ၊ ဒေသတွင်း စွမ်းအင်လုံခြုံရေးနှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ အမေရိကန်-အီရန် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု အခြေ အနေများ၊ ကမ္ဘာ့ရေနံနှင့် စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း အတက်အကျများ၊ နိုင်ငံအသီးသီး၏ စွမ်းအင် အသုံးချမှု ထိရောက်မှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် စက်သုံးဆီချွေတာရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် နည်းလမ်းများ အပြင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် သက်ရောက်မှုများကိုလည်း အမြင်ချင်း ဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အခမ်းအနားအတွင်း သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးသည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာဒီမိုကရေစီအစိုးရသစ်၏ စွမ်းအင်ဖူလုံရေးဆောင်ရွက်နေမှုများအပါအဝင် နိုင်ငံတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေမှုများကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးသည် အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုသံအဖွဲ့အလုပ်သဘောနေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်( ၁၄-၅- ၂၀၂၆၊ အော်တာဝါ)
ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးသည် ကနေဒါနိုင်ငံရှိ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စု သံအဖွဲ့နာယက ဖြစ်သူ ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မွန်ဂိုလီးယားသံအမတ်ကြီး H.E. Sarantogos Erdenetsogt ၏ ဖိတ်ကြားမှုအရ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)၊ (၁၂:၃၀) နာရီတွင် Rideau Club ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သော အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စု သံအဖွဲ့အလုပ်သဘောနေ့လယ်စာ စားပွဲအခမ်းအနားသို့ အာရှပစိဖိတ် ဒေသဆိုင်ရာ သံရုံး အကြီးအကဲများနှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။