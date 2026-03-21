ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးသည် အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စုသံအဖွဲ့ညစာစားပွဲသို့တက်ရောက်

(၁၉-၃-၂၀၂၆ ရက်၊ အော်တာဝါ)
ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးသည် ကနေဒါနိုင်ငံရှိ အာရှပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စု သံအဖွဲ့ နာယကဖြစ်သူ ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန် သံအမတ်ကြီး H.E. Kanji Yamanouchi ၏ ဖိတ်ကြားမှုအရ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) (၁၉:၀၀) နာရီတွင် ဂျပန်သံအမတ်ကြီးနေအိမ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသအုပ်စု သံအဖွဲ့ညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ညစာစားပွဲအခမ်းအနားတွင် အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ သံရုံးအကြီးအကဲများက အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရှိ တင်းမာမှုများနှင့် ပဋိပက္ခများအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကာ တင်းမာမှုလျှော့ချရေး၊ အင်အားအသုံးပြုမှု ရှောင်ကြဉ်ရေးနှင့် ပြည်သူများ ကာကွယ်ရေးတို့၏ အရေးကြီးမှုကို အလေးထား ပြောကြားခဲ့ကြပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် ပြဿနာများကို ငြိမ်းချမ်းသော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများနှင့် သံတမန်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေး ဖော်ပြခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးက အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ အခြေအနေများအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ပဋိပက္ခများကို ငြိမ်းချမ်းသော ဆွေးနွေးမှုများနှင့် သံတမန်ရေးနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး အခြေခံသဘောတရားများနှင့် ကိုက်ညီစွာ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တရားဝင်သဘောထားရပ်တည်ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သံအမတ်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီး အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော လွှတ်တော်ကို စတင်ခေါ်ယူကျင်းပလျက်ရှိကာ ဒီမိုကရေစီအစိုးရသစ် ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။