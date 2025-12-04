ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးသည် ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီးနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သံတမန်ရေးရာဌာန အကြီးအကဲတို့ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်

(၁-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ အော်တာဝါ)
ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးသည် ကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး H.E Mr. Oleg Stepanov အား ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် (တနင်္လာနေ့)၊ (၁၀:၃၀) နာရီတွင် အော်တာဝါမြို့ရှိ ရုရှားသံရုံးသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ရုရှားသံအမတ်ကြီးက ၎င်း၏တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ကာလအတွင်း ကြုံတွေ့ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးများသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့အကြား ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြည်သူ များအကြား ပညာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုကို မြှင့်တင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာကဏ္ဍများအပါအဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ ယင်းနေ့ မွန်းလွဲ (၁၄၀၀) နာရီတွင် မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးသည် ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ သံတမန်ရေးရာဌာန အကြီးအကဲ (Chief of Protocol) Mr. Sébastien Carrière အား သွားရောက်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့သို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးက အော်တာဝါမြို့ လေဆိပ်သို့ စတင် ရောက်ရှိစဉ် အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သံတမန်ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက လာရောက်ကြိုဆိုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများအတွက် သံတမန်ရေးရာဌာန အကြီးအကဲ Mr. Sébastien အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ Mr. Sébastien ကလည်း ကနေဒါသံတမန်ရေးရာဌာနအနေဖြင့် မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦး အား ကြိုဆိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး သံအမတ်ကြီးနှင့် သံတမန်ရေးရာဌာနအကြီးအကဲ Mr. Sébastien တို့သည် ၎င်းတို့၏သံတမန်ဌာနအကြီးအကဲတာဝန်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို အမြင် ချင်း ဖလှယ်ခဲ့သည့်အပြင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည် မှုရှိရှိဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ် ကြီး ဦးဇော်ထွန်းဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊ အာဆီယံ တူညီဆန္ဒ (၅) ချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အာဆီယံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးပြောကြားခဲ့ ပြီးနောက် သံတမန်ရေးရာဌာနအကြီးအကဲ Mr. Sébastien ကို အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်း ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
